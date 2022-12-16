Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşunda
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.
Gündem 16.12.2022, 20:07
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etmek için çeşitli üslerden havalandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.#MSB pic.twitter.com/zo6sYF8Gh8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2022
Bakanlık, eğitim uçuşu sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.
Kaynak: AA
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