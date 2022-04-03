Türk sahilleri yerli botlara emanet

Kontrol botları yaşa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadeleyi güçlendirecek.

Türkiye denizlerdeki iç sularını korumak için yerli araçlara yöneldi. Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için botlar üretiliyor.

Yerli kontrol botları 6'lı olarak seri halde üretiliyor. 6 bot yaklaşık 2 aylık süreçte hazırlanarak hem sahil güvenlik komutanlığına hem de emniyet genel müdürlüğüne teslim ediliyor.

122 botu kapsayan projede teslimatlar başladı.

Tersane Genel Müdürü Utku Alanç, "Şu an kadar 13 botu teslimi tamamladık bu 13 bot Van Gölü'nde, Trabzon'da, Edirne'de Enez'de, Aydın'da Didim'de, aslında şimdiden Türkiye'nin her yerinde göreve başladı iç sular dahil" dedi.

Zorlu mukavemet testlerini başarıyla geçen botlar saatte 38 deniz mili hıza ulaşabiliyor.

Tasarımı yüzde yüz yerli olan deniz araçları hareket kabiliyeti ile dikkati çekiyor.

Tersane Genel Müdürü Utku Alanç, "Botlarımız 12 metre boyunda aslında görece olarak küçük botlar diyebiliriz fakat kabiliyet anlamında denizcilik anlamında kabiliyetleri 20-30 metre botlarla eşdeğer hatta bazı noktalarda çok daha avantajlılar" açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen ilk bota Şehit Eren Bülbül'ün adı verildi.