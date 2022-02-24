Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesi güncellendi
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme yapıldığını duyurdu.
Gündem 24.02.2022, 20:17
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 2'ye çıkarıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkarılmıştır."
Kaynak: AA
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