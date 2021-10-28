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Türk Dünyası’nın kalbi Bursa’da atacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinin planlama toplantısında Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Gündem 28.10.2021, 07:28
Türk Dünyası’nın kalbi Bursa’da atacak

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa yeni yılda birbirinden özel etkinlik ve gösterilere sahne olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinin planlama toplantısında Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. “2022 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti” etkinlik planlamasının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a anlatıldığı toplantıda etkinliklerinin sadece Bursa ile sınırlı kalmaması, TÜRKSOY’a bağlı ülkelerin şehirleri ile birçok Avrupa kenti ile tüm Türkiye geneline yayılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Bursa’yı muhteşem organizasyonlar bekliyor

Anadolu Selçuklu’ ya ve Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan Bursa’nın “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılının Bursa için hatıralarda yer edecek unutulmaz bir kültür ve sanat yılı olacağını söyledi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Bursa’yı kültür ve sanatın önemli bir merkez istasyonu haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılı takvimine aldığı dünya çapında bir çok büyük etkinliğinin, gala ve ilk gösterimlerinin de Bursa’da yapılamasının planlandığını kaydetti. 2022 yılının Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına denk geldiğini hatırlatan Bakan Ersoy, yine aynı yıl içinde 100 yaşına girecek Mudanya Mütarekesi’ni de önemsediklerini, 2020 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinin planlanmasında bu iki tarihi olayında göz önünde bulundurulacağının altını çizdi.

2022 yılının Türk İslam dünyasında Vesilet-ün-Necat eserinden ötürü Mevlid şairi olarak da tanınan Ulu Cami’nin ilk imamı Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılına denk geldiğini ifade eden Bakan Ersoy, Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Süleyman Çelebi’nin de yad edileceğini söyledi. Bakan Ersoy, Türk dünyası için büyük önem taşıyan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin de etkinlikler çerçevesinde İstanbul’un ardından Bursa’da da yapılamasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bursa’yı dünya konuşacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise 2022 Türk Dünyası Kültür Başkent’i unvanının Bursa’ya çok yakıştığını, kentin kültür sanat hayatına katacağı değerin yanı sıra Bursa’nın turizm potansiyeline de önemli katkı sunacağını ifade etti. Destek ve katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür eden Başkan Aktaş, Ocak ayının son haftasında üye ülkelerin Kültür Bakanları’nın katılımıyla TÜRKSOY olağanüstü toplantısının Bursa’da yapılacağını söyledi. Nevruz ile birlikte 2022 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış programının Bursa’ya yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini belirten Başkan Aktaş, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız, bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerimiz ve ilgili paydaşlarımızla kentimize yakışır bir organizasyona imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünya çapında ses getirecek birçok organizasyona imza atmaya hazırlanıyoruz. 2022 yılı medeniyetlerin buluşma noktası, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursa adına çok özel bir yıl olacak. Türk Dünyası’nın, kültür ve sanatın kalbi Bursa’da atacak” diye konuştu.

#Bursa
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