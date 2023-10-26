banner38

Türk avukatlar İsrail'i UCM'ye şikayet etti

Sakarya'dan bir grup avukat, Filistin'de hiçbir kural tanımayan İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etti.

Gündem 26.10.2023, 16:19
Türk avukatlar İsrail'i UCM'ye şikayet etti

Sakarya Barosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

Barodan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında sivil halkı ve hastaneleri acımasızca hedef aldığının, soykırım ve insanlığa karşı savaş suçu işlediğinin gazete ve televizyonlarda yayınlanan haber ve görüntülerle ortaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, UCM statüsünün 7'nci maddesine göre adam öldürme, yok etme, köleleştirme, halkı göçe ya da nakle zorlama, uluslararası kamu hukukunun temel hükümlerine aykırı olarak hapsetme veya bedensel hürriyeti ağır bir şekilde ortadan kaldırma, işkence, zulmetme, cinsel özgürlük aleyhine fiillerde bulunma, vatansız bırakma, kişileri ortadan kaldırma ve diğer fiziki ve ruhi sağlığa zarar verici fiillerin, "insanlığa karşı işlenen suç" olarak kabul edildiği kaydedildi.

İsrail'in, Gazze'de uluslararası insancıl hukukun "silahlı çatışmada sivillerin en geniş ölçüde korunması ve bu korumaya yönelik önlemlerin alınması" gerektiği ilkesini hiçbir şekilde dikkate almadığı vurgulanan açıklamada, "Gıda, su, ilaç gibi temel insani ihtiyaçların dahi Gazze'ye girişine İsrail yönetimince izin verilmemektedir. İnsanlık dramının yaşandığı, sivillerin ölüme terk edildiği ve temel insani ihtiyaçlara erişilemeyen Gazze'de hedef gözetmeksizin sivilleri katleden, sivillerin yaşadığı, sığındığı binaları füzelerle yerle bir eden İsrail ordusu, 17 Ekim'de daha da ileri giderek el-Ehli Baptist Hastanesini hedef almıştır. Gözünü kırpmadan sivillerin sığındığı hastaneye dahi saldırı düzenleyen İsrail, insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçlarını en ağır biçimde işlemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının işlenmesi nedeniyle cezalandırılması için UCM'ye başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

#UCM
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. A.Demirspor 9 17
4. Beşiktaş 9 16
5. Trabzonspor 9 15
6. Kasımpasa 9 15
7. Hatayspor 9 14
8. Rizespor 9 14
9. Kayserispor 9 13
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 8 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Adanaspor 9 9
13. Boluspor 9 9
14. Şanlıurfaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 9 5
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 9 23
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 25
2. Girona 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 10 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3
banner23