Turistik Doğu Ekspresi kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da bekletildi
Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesinde tedbir amaçlı bekletildi.
Gündem 20.03.2022, 13:28
Cuma günü Ankara'dan yola çıkan ve yaklaşık 90 yolcusu bulunan Turistik Doğu Ekspresi, dün akşam saatlerinde Erzurum'a geldi.
Burada planlanan saatte harekete geçen tren, yaklaşık 1,5 saat sonra Horasan ilçesine ulaştı.
Tren, Horasan-Kars arasındaki Top Dağı ve Sarıkamış bölgelerinde yoğun kar ve şiddetli tipiden dolayı tedbir amacıyla ilçede bekletildi.
Yolcular otobüsle Kars'a götürüldü
Yaklaşık 6 saat trende bekleyen ve ihtiyaçları karşılanan yolcular, sabah saatlerinde otobüslerle Kars'a götürüldü.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekiplerinin olumsuzluk yaşanmaması için tren raylarında, kar temizleme çalışması sürüyor.
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