Tunceli'de kalp krizi sonucu vefat eden asker toprağa verildi
Tunceli'de kalp krizi sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Gündem 24.11.2021, 21:08
Tunceli'de halı sahada futbol oynarken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında dün düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye gönderilen Taşkın'ın naaşı, merkeze bağlı Selimiye köyünün mezarlığına getirildi.
Buradaki cenaze törenine Taşkın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Taşkın'ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.
Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Gökhan Taşkın, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
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