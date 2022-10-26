TÜMOSAN’ın zırhlı araç motorları sahnede: Beş yıllık mühendislik çalışmasının meyvesi
TÜMOSAN Motor, yerli zırhlı ve deniz aracı motorlarını görücüye çıkardı. TÜMOSAN’ın ilk defa sergilediği TMSN Transmisyon (şanzıman) projeleri büyük ilgi gördü. Genel Müdür Halim Tosun, TÜMOSAN’ın Ar-Ge tecrübesinin özellikle motor ve transmisyon alanlarında derinleştiğini söyledi.
Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sanayiindeki ilklerin sergilendiği SAHA EXPO’da TÜMOSAN Motor da yerli mühendislik eseri zırhlı araç ve deniz aracı motorlarını görücüye çıkardı. S8000 Marin Motor, XENA 7.4 ve TMSN Transmisyon (şanzıman) Projeleri ile ziyaretçilerin karşısına çıkan TÜMOSAN’ın ilk defa bir fuarda sergilediği sistemler, sektör profesyonellerinden büyük ilgi gördü.
100 MÜHENDİSLE AR-GE YAPIYORUZ
Yerli ve milli motorları sergilediklerini belirten TÜMOSAN Motor Genel Müdürü Halim Tosun, TÜMOSAN’ın Ar-Ge tecrübesinin özellikle motor ve transmisyon alanlarında derinleştiğini ifade etti. Tosun, “2014 yılından beri özellikle yüksek beygir güçlü motor ve transmisyon çalışmalarına Ar-Ge ekibiyle yaklaşık 100’e yakın mühendis çalıştırıyoruz. Bu ekiple beraber hem yüksek ölçekli motor teknolojilerinde hem de yüksek ölçekli transmisyonda çalışmalar yapıyoruz” dedi.
PUSAT’IN YERLİLİK ORANI YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE
Bu çalışmalarının sonucunun tekerlekli zırhlı kara aracı PUSAT’ta somutlaştığını belirten Tosun, şu bilgileri verdi: “PUSAT’ın önemli çalışmaları tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı tecrübesinde belli bir noktaya geliyor. Önümüzdeki yıllarda aracımızın Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde Milli Savunma Bakanlığı’nın envanterine gireceğini düşünüyoruz. PUSAT’ın içindeki hem motoru, transmisyonu (şanzıman), aktarma organları, yazılımı, tamamen yerli olarak TÜMOSAN’ın kendi imkanlarıyla üretildi. Türkiye’de bu anlamda ilk ve tektir.
Aynı zamanda motor kontrol ünitesi dediğimiz ve yazılım, elektrik elektronik kontrol ünitesi mühendislerimizin çalışmalarıyla gerçekleştirilen bir ürün. PUSAT yaklaşık yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranına sahip.”
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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