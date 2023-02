"Tüm iller ve ilçelerde ulaşmadığımız hiçbir yer yok"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Neredeyse uykusuz gece ve gündüzünü geçiren arkadaşlarımız var. Her bir bakanlığımızdan her bir kurumumuzdan burada temsilciler biz merkezi ve yereli koordine ederken emek harcamakta. Sahada olduğu gibi burada da aslında çok yoğun bir isimsiz kahramanımız var. Tüm milletimizin afetzedelerimizin bir an önce sıkıntıdan kurtarabilmek ve bir an önce bu acıları geride bırakabilmek amacıyla gayret sarf edelim.

Son 24 saatte aslında bizim yüreklerimizi ısıtan başka bir haber var. Enkazlardan sağ kurtarılan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız. 121 kişi ve hamdolsun her birinin ayrı hikayesi var. Özellikle 72 saatten sonrası kritik saatlerdir. Buralardaki sağ kurtarılma olayları canla başla sahada arama kurtarma faaliyetinde bulunan ve destek faaliyetinde bulunan tüm ekiplerimizin nasıl ümitleri ve umutları sağ tuttuğunun güzel bir ifadesi.

"29 bin 622 arama kurtarma ekibimiz sahada"

Özellikle 72 saat sonrasında kurtarılan 5 yaşında kızımız vardı, Hazal ve annesi vardı. Onların sağ kurtarılışını izledik, hele Hazal'ın su ister misiniz diye sorduklarında henüz muayene olmadım dediği, 72 saat sonra gerçekten yüreklerimizi ısıttı. Ben bir kez daha emek veren tüm arama kurtarma ekiplerimizi yürekten kutluyorum 29 bin 622 arama kurtarma ekibimiz sahada. Tüm illerimizde ve tüm ilçelerimizde. Şimdi köylere de yoğunlaşmış durumdayız. Her bir köye ulaşana kadar da faaliyetlerimiz kesinlikle bitmeyecek. Ümit ve umudumuzu kesmek istemiyoruz.

"Bunların 6 bin 479'u da yine uluslararası ekipler"

Buradan bunların 6 bin 479'u da yine uluslararası ekipler. Ben bu vesileyle bu ülkelere de bir kez daha Türkiye adına, milletim adına, Cumhurbaşkanımız adına teşekkür ediyorum. 75 ülkeden şu ana kadar gelen ve yine gelecek olan ekipler.

Ne yazık ki tabii sağ kurtarılanlarla birlikte bizi üzen, üzmeye devam eden hayatını kaybeden vatandaşlarımız, şu an itibarıyla da bu 17 bin 674 olmuş durumda. Bir kez daha her birine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Her birinin yakınlarına, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum, sabırlar niyaz ediyorum. Tabi bu arada da kurtarılan ve tedavisi devam edenler var. Onlar da yine vatandaşımızın sayısı 72 bin 879. Burada da bu sayının ümit ediyoruz ki hastanede yatanlara da acil şifalar diliyorum.

"Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı"

Toplam sahada çalışan personelimize baktığımızda 120 bin 344 bugün an itibarıyla ve yine her birine şükranlarımı iletiyorum. Köylere bugün daha yoğunlaşmış durumdayız. Yine çalışmalarımıza baktığımızda özellikle Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını buradan ifade edebilirim. Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de de büyük oranda çalışmalar tamamlanmıştır. Dolayısıyla elimizdeki imkanları da diğer illere odaklandırmış durumdayız. İnşallah oralarda da bir an önce tüm çalışmaları tamamlamayı ümit ediyoruz.

"Sahada 12 bin 241 aracımız var"

İş makinaları önemliydi ilk günlerde, hala önemli. An itibarıyla baktığımızda yine sahada 12 bin 241 aracımız var. İş makinalarıyla birlikte bu bir anlamda Türkiye'de araç takip sistemine entegre araçların 3'te birinin afet bölgesinde olduğunu gösteriyor.

Vinç olayı genelde hep dikkatlerdeydi, 933 an itibarıyla diğer detaylara buradan soru olmadığı sürece girmek istemedim. Hava araçları, deniz araçları ve kara araçlarını bütün yoğunluğuyla kullanıyoruz. Baktığımızda 81 uçak ve 79 helikopterle havadan faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Hamdolsun hava şartları da kullanmamıza müsaade ettiği için çok yoğun lojistik destek hem sahaya intikalde hızlılık, aynı zamanda yardımların ulaştırılmasıyla alakalı bize çok ciddi esneklik ve hız kazandırmış durumda. Yapılan sorti sayısı 2293'tür. Çok ciddi bir operasyon. Yine gemilerle faaliyetleri denizden de yürütüyoruz 22 aracımızla.

"Bugüne kadar 177 sefer de Türk Hava Yolları yapmış durumda"

Ayrıca Türk Hava Yolları'mız var. Bugüne kadar 177 sefer de Türk Hava Yolları yapmış durumda. 82 bin vatandaşımızı ve görevli ekibi ücretsiz olarak taşımıştır. Ayrıca 46 kargo seferinde de 3 bin 245 ton malzeme taşımıştır. Buradan yine tüm birimlerimize, kurum kuruluşlarımıza ve tüm şirketlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Beslenme konusunda oldukça ciddi mesafe sarf etmiş durumdayız. Tüm iller ve ilçelerde ulaşmadığımız hiçbir yer yok. Köylere yoğunlaşmış durumdayız. Bugün gün içerisinde öğün olarak baktığımızda 1 milyon 300 bin kapasiteye ulaştık.

