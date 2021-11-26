Tüm Bel-Sen üyelerinden Bakırköy Belediyesi işçilerine destek

Bakırköy Belediyesi önünde 33 gündür grevde olan Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şube üyelerine, aralarında belediye çalışanlarının da yer aldığı Tüm Bel-Sen üyesi memurlar destek verdi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan KESK'e bağlı sendikanın üyeleri, "Grevdeki Bakırköy Belediye işçisinin yanındayız" ve "Geçinemiyoruz zamlara hayır, ek protokol hayata geçirilsin" yazılı pankartlar açtı. "Yaşasın sınıf dayanışması", “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları atan gruptakilere belediye işçileri de katıldı.

Gruptakiler adına yapılan açıklamada, "Yaşanan sıkıntılardan kaynaklı eksikliklerin giderilmesi için toplu sözleşmemizdeki bazı maddelerin değiştirilmesine yönelik protokolün bir an önce sonuçlandırılıp imza atılmasını istiyoruz. Bakırköy halkına hizmet veren Belediye-İş Sendikalı işçi arkadaşlarımız 33 gündür grevdeler. İşçi arkadaşlarımıza dayatılan sıfır zam kabul edilebilir bir durum değildir." ifadeleri kullanıldı.

Greve, farklı illerden bazı sendika üyelerinin de katıldığı gözlendi. Polis ekiplerinin eylem ve grev nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.