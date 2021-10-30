Tüketiciler Birliği uyardı: 'Ücret ödemeyin'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerin, Kovid-19 tedavisi gören hastaların yanında doktor kararı ile kalan refakatçilerden ücret alamayacağını söyledi.

Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 başladığında, 9 Nisan 2020'de Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bir tebliğ yayımladığını, burada acil hal kapsamı genişletilerek Kovid-19 tanı ve tedavisinin de bu kapsama alındığını anımsattı.

Salgın başlangıcında özel hastanelerin Kovid-19 tanı ve tedavisinde ücret aldığını, birlik olarak bu konuda vatandaşları ve hastaneleri uyardıklarını aktaran Şahin, ancak çoğunluğun konuyu bilmediğini, az sayıda tüketicinin de birliklerine ve mahkemeye başvurup parasını geri aldığını belirtti.

Şahin, özel hastanelerin refakatçi üzerinden para alma yoluna gittiğini savunarak, şu uyarılarda bulundu: