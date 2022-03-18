TÜGVA verilerinin ele geçirilmesi davasında hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ,Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait verilerin yayınlanmasına ilişkin davada iddianameyi tamamladı. Sanık Ramazan Aydoğdu’nun "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" ve "Sisteme veri yerleştirme" suçlarından yargılanması istendi.

İddianamede; Aydoğdu'nun TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığının bilirkişi raporuyla tespit edildiği belirtildi. Verilerde ekleme ve çıkarmalar yapılıp tamamen değiştirilerek sosyal medyada yayınlandığı bilgisine yer verildi.

Sanıkların hapisle cezalandırılmaları istendi

İddianamede, paylaşımların sadece Ramazan Aydoğdu’nun açtığı sahte hesaplar yoluyla yapılmadığı da vurguladı. Aydoğdu'nun irtibatlı olduğu Cihan Yücel adlı kişinin hesabı aracılığıyla da sosyal medyada yayıldığı hatırlatıldı. Yücel’in de yargılanması istendi.

Savcılık, Ramazan Aydoğdu hakkında 10 yıl 6 aya kadar, Cihan Yücel hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası istedi.