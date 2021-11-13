TÜGVA'nın 'Kültür Sanat Okulu' projesiyle gençler bir araya geliyor
TÜGVA tarafından yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat Okulu projesine bu yıl 70 genç katılım sağladı.
e, vakıf tarafından ikincisi düzenlenen Kültür Sanat Okulu projesinde bu alana ilgisi olan gençler, kültür sanat sahasının uzman isimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
Proje sayesinde edebiyattan müziğe, resimden mimariye kadar birçok alanda önemli isimlerden gençlere bilgi aktarımı gerçekleşiyor.
Bu yıl, tamamen ücretsiz olan projeye katılım için yapılan yoğun başvurular arasından 70 öğrenci programa katılmaya hak kazandı.
24 hoca ile 4 hafta sonu boyunca devam eden programda mimar Serkan Akın, Prof. Dr. Celaleddin Çelik, senaryo yazarı İhsan Kabil, yazar Gökdemir İhsan, şair ve yazar Ali Ural, hattat ve müzehhip Ali Rıza Özcan ile Dr. Savaş Şafak Barkçin gibi birçok önemli isim gençlerle buluştu.
Vakfın genel merkez binasında gerçekleştirilen Kültür Sanat Okulu'nun ilk dersini sanat tarihçisi İsmail Erdoğan ve Ömer Lekesiz verirken, Yusuf Kaplan da gençleri yalnız bırakmadı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6