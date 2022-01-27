TÜGVA'dan algı peşindeki İsmail Saymaz'a cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye Gençlik Vakfı'nın Büyükada'da bulunan ofisinin kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. İBB ekipleri, zabıtalarla ofise girerek vakfın eşyalarını hiçbir kayıt tutmadan hukuka aykırı bir şekilde götürdü. Büyük tepki toplayan olayın ardından taraflar arasındaki mahkeme süreci hala devam ediyor.

Algı operasyonuna destek verdiler

Olayın yankıları hala sürerken, muhalif medya yine algı operasyonu yaparak kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugün kaleme aldığı köşe yazısında TÜGVA'nın davayı kaybettiğini, önümüzdeki günlerde Büyükada'daki binayı boşaltacağını iddia etti. Muhalif yayın organları ise Saymaz'ın iddialarını haberleştirerek algı operasyonuna destek verdi.