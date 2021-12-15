TÜBİTAK, ihale açtı: Artık bayilerde de satılacak

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, popüler bilim dergilerinin bayilerce okuyucuya ulaştırılması amacıyla açılan ihale, bu dergilerin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 döneminde 12 ay satışını kapsıyor.

İsteklilere, aylık 24 bin Bilim ve Teknik, 42 bin Meraklı Minik ve 60 bin Bilim Çocuk dergisi verilecek.

Katılımcılar, ihale dokümanını TÜBİTAK'ın Ankara-Kavaklıdere'deki Satın Alma Müdürlüğünden 100 lira karşılığında temin edebilecek. İhale 27 Aralık saat 10.30'da aynı adreste yapılacak.

Geçici teminat bedeli alınmayacak ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.