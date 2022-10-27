TTB Başkanı Fincancı tutuklandı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Gündem 27.10.2022, 16:17
İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Savcıya verdiği ifadenin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Fincancı, tutuklandı.
Şüpheli Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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