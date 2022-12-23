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TTB Başkanı Fincancı'nın yargılandığı dava ertelendi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada sanığın tahliye talebi reddedilirken dava 29 Aralık'a ertelendi.

Gündem 23.12.2022, 16:51
TTB Başkanı Fincancı'nın yargılandığı dava ertelendi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve avukatları ile müşteki Milli Savunma Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada, Fincancı ve 3 avukatının savunmasının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Fincancı'nın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Fincancı'nın savunması

Kimlik tespiti sonrası savunmasını yapan Fincancı, mahkeme heyeti başkanının kendisine "sen" diye hitap etmesinden rahatsız olduğunu belirterek, "İfade tarzınızdan benim hakkımda bir hüküm verdiğinizi anlıyorum zaten." dedi.

Fincancı, tek silahının kalem olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaşıma kadar elimden geldiğince bir yurttaş, bir adli tıp hekimi olarak görevlerimi eksiksiz yerine getirdim. Bir adli tıp uzmanı olarak paylaştığım görüşüm, kriminalize edilmeye çalışılmaktadır. Propaganda iddiasıyla suçlandığım yayın 7 dakikalık bir konuşmadır. Bana sorulan sorulara yanıt verdim. Ben yayında kısaca bir ön tanıdan söz ettim. Yayında belirttiğim tıbbi görüş, bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz. Tanıya erişebilmek için de etkili ve bağımsız bir soruşturma, belgeleme gerekmektedir. Neyse ki Milli Savunma Bakanlığı, Mecliste soruşturma yapacağını söyledi. Ama bağımsız mıydı, hayır. Bir insan hakları savunucusu olarak ifade özgürlüğü ve toplumun haber alma hakkını savunma sorumluluğum vardır. Bir kamusal entelektüel olarak soru sorma, kamuya hakikat bildirme talebim bilim insanı sorumluluğunun yanı sıra yurttaş olmamın sorumluluğundandır."

Fincancı ve avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatları savunmalarını hazırlamaları için önümüzdeki celseye kadar süre verdi.

Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Ara kararların okunmasının ardından Fincancı'ya destek olmak için davayı izlemeye gelen duruşma salonundaki ve koridorlarda bekleyen kalabalık slogan atmaya başladı. Kalabalık, alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde adliyeden çıktı.

Duruşma nedeniyle adliyenin karşısındaki meydanın birçok noktasında polis ekipleri hazır beklerken, kalabalık, meydanda oluşturulan koridorlardan geçerek basın açıklaması noktasına ulaştı.

Meydanın dışında yapılan açıklamada, mahkemenin kararına tepki gösterildi.

Fincancı 27 Ekim'de tutuklanmıştı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanığın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle göndermişti.

Kaynak: AA
#TTB #Şebnem Korur Fincancı
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