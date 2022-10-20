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TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.

Gündem 20.10.2022, 16:44
TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/YPG'nin sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
#Türk Tabipler Birliği #Şebnem Korur Fincancı #soruşturma
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