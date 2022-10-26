TTB Başkanı Fincancı gözaltına alındı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı Ankara'ya getirilecek.
Gündem 26.10.2022, 09:36 26.10.2022, 09:51
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fincancı'nın
20 Ekim'deki PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bugün gözaltına alındı.
TTB için yeniden yapılanma talebi
Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu.
Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4