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TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren avukata soruşturma açıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Aryen Turan'ın İzmir Barosu'nun 22 Ekim Cumartesi günü yapılan genel kurulunda yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi ve slogan atmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Gündem 24.10.2022, 16:44 24.10.2022, 17:09
TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren avukata soruşturma açıldı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" ileri süren bir avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Görevlendirilen savcıların konuşmayla ilgili inceleme yürüttüğü belirtildi.

- Olay

Baronun Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, arbede yaşanmıştı. Genel kurulda avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edilmişti.

Kaynak: AA
#tsk #kimyasal silah
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