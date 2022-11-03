TSK'ya kimyasal silah iftirası atan avukat gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Aryen Turan’ı gözaltına aldı. Geçtiğimiz yıllarda hakkında PKK propagandası yapmaktan iddianame hazırlandığı ortaya çıkan Turan’ın İzmir’de 2015 ve 2017 yılları arasında PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

KCK/TDÖ BAĞLANTISI VAR

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir şubesi yönetim kurulu üyesi olan Aryen Turan’ın KCK/TDÖ içerisinde bulunan şüpheliler ve KCK/TDÖ’nün avukatlar boyunda faaliyet yürüten kişiler ile irtibatı olduğu da belirlendi. Terör örgütü PKK sempatizanları ile irtibatı olduğu da ortaya çıkan Turan’ın İzmir Barosu organizesinde Şanlıurfa, Diyarbakır ve Şırnak illerinde başlatılan terör soruşturmaları kapsamında Özgürlük için Hukukçular Derneği üyesi avukatların gözaltına alınmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına katıldığı da belirlendi.

PKK SEMPATİZANLARINA EĞİTİM VERDİ

Turan, 6-8 Ekim olayları olarak bilinen ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 teröristin yargılandığı dava duruşmasına sanık avukatlarından biri olarak katıldı. Turan’ın geçtiğimiz Haziran ayında HDP İzmir il başkanlığında terör suçları ile ilgili gerçekleşebilecek operasyonlarda yakalama, gözaltı ve ifade alınması ile ev aramalarında dikkat edilecek hususlar ile ilgili PKK ile iltisaklı şüphelilere eğitim veren avukatlar arasında olduğu da ortaya çıktı.

BEBEK KATİLİ İLE GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ

TSK’ya iftira atan avukat Aryen Turan’ın Terör örgütü PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirebilmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne 09 Haziran2022’de dilekçe sunarak talepte bulunan Avukatlar arasında olduğu da tespit edildi.