banner38

TSK ve kolluk kuvvetlerine 750 adet milli uçaksavar teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan platform makineli tüfeği projesi kapsamında geliştirilen yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmetine girdi.

Gündem 02.01.2023, 12:57
TSK ve kolluk kuvvetlerine 750 adet milli uçaksavar teslim edildi

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, bir başarıya daha imza attı.

Türkiye’nin kalifiye olmuş tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB’nin 750 adetlik teslimatı, Cumhuriyet tarihinde tek seferde teslim edilen en yüksek adet 12.7 mm makineli tüfek olarak tarihe geçti.

2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan platform makineli tüfeği projesi kapsamında geliştirilen, Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği CANiK M2 QCB, TSK ve kolluk kuvvetlerinin envanterine kazandırıldı.

CANiK, Aralık 2022’de teslim etmeyi taahhüt ettiği 750 adet M2 QCB’nin tamamını TSK’nın envanterine kattı.

Teslim edilen 750 adet uçaksavarın kurumlara adetsel dağılımı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumların yapmış olduğu mutabakata göre belirlendi.

“20 bin namlu atım ömrü ile dünya rekoru kırdık”

Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeğini geliştirdiklerini belirten SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, şunları söyledi:

“CANiK olarak deneyimli ve güçlü ekibimizle birlikte muazzam bir çalışma yaptık. 3 yıllık bu dönemde 160 milyon liralık AR-GE ve 440 milyon liranın üzerinde endüstriyelleşme yatırımıyla hayata geçirdiğimiz uçaksavarımız CANiK M2 QCB’yi TSK ve İçişleri Bakanlığı'mızın hizmetine sunduğumuz için onur duyuyoruz.

CANiK M2 QCB, buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah oldu. Ayrıca, resmi olarak 20 bin namlu atım ömrü ile dünya rekoru kırdık ve 12.7x99 mm ağır makineli tüfekler için hazırlanmış dünyanın en zor kalifikasyon testini tekrarsız sıfır hata ile tamamladık. Ağustos 2022’de elde ettiğimiz kalifikasyon başarımızın ardından şimdi de yeni bir rekora imza attık ve toplamda 750 adet uçaksavarı (CANiK M2 QCB) ordumuzun envanterine tek seferde kazandırdık. Cumhuriyet tarihinde ve hatta bu kalibrede bir silahın tek seferde 750 adet bir rakamla teslim edilmesi neredeyse görülmemiş bir başarıdır. Bize güvenerek, bu görevi veren Savunma Sanayii Başkanlığı'mıza teşekkürü borç biliyoruz” dedi.

“2 yıllık kapasitemizi doldurduk”

CANiK’in global pazara yönelik hedeflerine de hız kesmeden devam ettiğini belirten C. Utku Aral, “Dünyanın dört kıtasında 69 ülkeye ihracat gerçekleştiren CANiK markamız ile Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımaya yönelik katkı sunmaya devam ediyoruz. Şu anda kadar CANiK, M2 QCB uçaksavarı için 3 bin 500 adet onaylanmış siparişi bulunuyor. 3 bin 500 adetlik siparişin tamamı yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin kolluk kuvvetlerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

Tüm testlerde mükemmel performans Türkiye’nin kalifiye olmuş tek yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Ağustos 2022’de kalifiye edildi.

Silahlar kalifikasyon sürecinde 40 günlük kısa bir sürede Amerikan TOP ve NATO standartlarında 23 farklı testin hepsini hatasız ve tekrarsız tamamlayarak, daha önce görülmemiş bir sonuç elde etti. Bu kalifikasyon ve test sürecinde, 200 binin üzerinde mermi kullanıldı.

Buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah olduğu gibi 20 bin namlu atım ömrü ile de dünya rekorunu kırdı. Bu test sonuçları ile dünyadaki tüm benzerlerinden çok daha üstün bir performans gösteren CANiK M2 QCB Türkiye Cumhuriyeti envanterine girdi.

#Savunma Sanayii Başkanlığı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 16 28
7. Fulham 17 25
8. Chelsea 16 25
9. Brighton 16 24
10. Brentford 17 23
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4
banner23