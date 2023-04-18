TSK terör örgütünün Zap'taki inine girdi
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Zap'taki inlerine girdi. Haberi, Milli Savunma Bakanı Akar verdi.
Gündem 18.04.2023, 13:55 18.04.2023, 17:07
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçik'in terör örgütü PKK'nın Zap'taki "kalesi"ne girdiğini açıkladı.
Bakan Akar, "Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonu hakkında açıklama yaptı.
Akar, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde teröristlerin kale olarak gördüğü mağaraya girdi. çok sayda silah ele geçirildi" dedi.
Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.
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