TSK Subay adayları alacak
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, kuvvet komutanlıklarında ve Milli Savunma Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere subay alımı yapılacak.
Gündem 19.09.2022, 08:43 19.09.2022, 08:47
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, kuvvet komutanlıklarında ve Milli Savunma Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere 2022 yılı dış kaynaktan Muvazzaf Subay adayı temini ve Tabip, Diş Tabibi ve Özel Nitelikli Beden Öğretmeni Subay aday adayı temini amacıyla başvuru kılavuzları yayınladı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; son başvuru tarihi 25 Eylül 2022 olarak açıklandı. Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.... internet adresinden yapılacak.
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