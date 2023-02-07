TSK'nın ağır nakliye helikopterleri de deprem bölgesine gidiyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Mehmetçik, enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canla başla mücadele ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri deprem bölgesi için Ankara'dan havalandığını açıkladı.

Helikopterler, bölgede personel ve malzeme nakli başta olmak üzere verilecek birçok görevi yerine getirecek.

"Hava yardım koridoru"nda 154 sorti yapıldı

Binlerce asker destek için deprem bölgesine gönderilirken, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu. Gece boyunca açık kalan koridorda, aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla 154 sorti destek uçuşu yapıldı.

TCG İskenderun, yaralıları Mersin'e tahliye etti

TCG İskenderun Gemisi de yaralanan vatandaşların Mersin'e tahliyesi için Hatay'a gönderildi. Dün gece kurtarılan 98 yaralı, gemi ile İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildi.