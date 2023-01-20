TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Bölgesine yapılan roketatar saldırısının ardından hain terör örgütüne jet yanıt verdi.

"HİÇBİR TERÖR SALDIRINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADIK!"

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu. Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! " ifadelerine yer verildi.