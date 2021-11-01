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TSK'da 2021'de 3 binden fazla personel FETÖ'den ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2021 itibariyle 3 bin 405 personel FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi.

Gündem 01.11.2021, 13:59
TSK'da 2021'de 3 binden fazla personel FETÖ'den ihraç edildi

MSB kaynakları: F-35 konusunda ABD heyeti ile teknik görüşmelerde biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Pozisyonumuz öncelikle programa geri dönmek, daha önce parasını ödediğimiz uçakları almak. Bunlar mümkün değilse ödediğimiz parayı geri almaktır.

Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB), Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB kaynakları, bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı:

ABD ile F-35 görüşmeleri

"F-35 konusunda ABD heyeti teknik görüşmelerde biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Görüşmelerin ikincisi ABD'de gerçekleşecek. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek"

"(S-400)Duruşumuzda bir değişiklik yok"

Güvenlik kaynakları, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili konuştu:

"Duruşumuzda bir değişiklik yok. Nerede ihtiyaç olursa orada konuşlandırılır."

"TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırarak gerekli tedbirleri alıyor"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor."

"Terörle mücadelede kararlılığı göstermek için tezkerenin süresi 2 yıl"

"İcra ettiğimiz harekatlarla ülkemize yönelik Irak ve Suriye'den kaynaklanan tehditler azalmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Buradaki mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı. Ayrıca tezkeredeki ifadelerden hareketle yabancı silahlı kuvvetlerinin ülkemizde bulunması konusu da tartışıldı. Bu ifade 2014 yılından beri çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadelerle yer aldı. Bu tezkerede bu konuyla ilgili yeni bir ifade yok. 2014'te BMGK'nın 2170 sayılı DEAŞ ve diğer terörist oluşumlarla mücadele konusunda bir kararı var. Bu kapsamda DEAŞ ile mücadeleye yönelik uluslararası koalisyon kuruldu. Bakanlar Kurulumuzun o dönemde aldığı bir karar da var. Bu karara istinaden çıkarılmış bir tezkere ve 2014 yılından itibaren çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadeler yer alıyor. Bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok."

MSB: Yunanistan'ın tutumu NATO'ya zarar veriyor

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele, Ege ve Doğu Akdeniz ile sınır güvenliği konularında bilgilendirmede bulundu.

"Yunanistan; Fransa ve ABD ile yaptığı anlaşmalar ile iki ülke arasındaki sorunları Türkiye-AB, Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyor. Yunanistan'ın ittifak içinde ittifak tutumu NATO'nun dayanışma ruhuna zarar veriyor."

"Yunanistan adalarda 2 bin 61 ihlal gerçekleştirdi"

"Yunanistan tarafından gayri askeri statüdeki adalara yönelik 1 Ocak itibariyle toplam 2 bin 61 ihlal gerçekleşti."

Ekim ayında 279 terörist etkisiz hale getirildi

"Son bir ayda 3'ü büyük 24'ü orta çaplı 27 operasyon düzenlendi. Ekim ayında 279 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye harekat bölgelerinde 169 terörist etkisiz hale getirildi."

Sınırda 472 kişi yakalandı

"Ekim ayında tüm sınırlarda 24'ü FETÖ toplam 38 teröristin arasında olduğu 472 şahıs yakalandı."

FETÖ ile mücadele

"15 Temmuz 2016'dan itibaren toplam 24 bin 82 kişi ihraç edildi. 1 Ocak 2021 itibariyle 3 bin 405 personel FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi."

Kaynak: AA
#tsk #MSB #fetö
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