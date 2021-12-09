TSK açıkladı: İdlib'den acı haber
Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan bir asker, arazide görev yaptığı sırada ayağının kayması sonucu şehit oldu.
Gündem 09.12.2021, 14:40 09.12.2021, 14:43
Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan bir asker ayağının kayması sonucu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi şu ifadelerle duyurdu:
"Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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