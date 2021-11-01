TRT muhabirini darbeden magandalar yakalandı

TRT Haber Malatya muhabiri Burhan Karaduman, haber çalışması sırasında bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıya her kesimden tepki yağdı.

TRT Haber Malatya muhabiri Burhan Karaduman, Kernek Meydanı'nda haber çalışması sırasında bir grubun saldırısına uğradı. Çevredekilerin olayı haber vermesi üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darp edilen Karaduman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve gerekli tedavinin ardından taburcu edildi.

Saldırganların peşine düşen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor. Çirkin saldırıya her kesimden tepki geldi.

FAİLLER YAKALANDI

Malatya Valiliği, haber takibi sırasında TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'ın darbedilmesiyle ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Ekim Cuma günü saat 19.10 sıralarında Kernek Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında TRT muhabiri Karaduman'ın darbedildiği hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından titiz çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığı ve tahkikatın sürdüğü kaydedildi.