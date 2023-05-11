Troll CHP'den parası Avrupa'dan

CHP’nin seçimleri etkileme amacıyla, hakaret ve dezenformasyon içeriklerini yayan 40 bin kişilik trol ağı için Ankara Çukurambar’daki Mekik Plaza’da bir ofiste faaliyet yürütülüyor. Kılıçdaroğlu’nun kurduğu “Cambridge Analytica” benzeri şirketin bulunduğu Mekik Plaza, İletişim Başkanlığı binasına yakınlığı ile dikkat çekiyor. Söz konusu ofiste, CHP’nin algı operasyonunda görev alan troller ve fenomenler için içerikler üretiliyor. Milletvekillerinin sosyal medya paylaşımlarının son şekline burada karar veriliyor. Bir katın tamamen CHP’lilere ait olduğu binada o bölüme kimse alınmıyor. Seçim koordinasyon merkezi gibi işlem yapılan yerde YSK’dan alınan bilgiler işlenip kişilerin sosyal medya verileri bulunarak kullanıcılara göre manipüle edici içerikler üretiliyor.

“Seçime 10 gün kala pis işler olacak” diyerek sandığa gölge düşürmeye çalışan 7’li Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yardımcılarını seçimleri manipüle etmekle suçlamıştı. Altun ve ekibine “Size Cambridge Analytica’lık oynatmam” diyen Kılıçdaroğlu, 2018’te patlak veren Facebook ile Cambridge Analytica arasındaki kişisel verilerin izinsiz kullanımıyla ilgili skandala işaret etti. Sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapan CHP kendi Cambridge Analytica ekibini kurdu. Kılıçdaroğlu’nun “dark web” üzerinden sahte görüntü ve ses kaydıyla hedef alınacağını iddia eden CHP Genel Merkezi’nin 5 ayaktan oluşan ve 40 bin sosyal medya hesabını kontrolü altında tutan trol ağını Ankara’daki özel bir merkezden yönettiği öğrenildi. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Ankara Çukurambar’daki Mekik Plaza’da yer alan dezenformasyon üssünde algı operasyonlarında kullanılacak içerikler üretiliyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre CHP’nin dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü Mekik Plaza, İletişim Başkanlığı binasına yakınlığı ile dikkat çekiyor. Söz konusu ofiste, CHP’nin algı operasyonunda görev alan CHP’li fenomenler, Kılıçdaroğlu’na destek veren fenomenler, algı timleri, sokak röportajcıları ve sosyal medya habercileri için içerikler üretiliyor. Aynı zamanda, milletvekillerinin sosyal medya hesaplarından yapacakları paylaşımlar da bu merkezde son şeklini alıyor.

YSK’dan alınan bilgiler işleniyor

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD seçimlerinde Facebook kullanıcılarının verilerini usulsüz kullandığı ortaya çıkan Cambridge Analytica benzeri bir çalışma yapıldığını iddia etmiş, “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum” demişti. Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinin ardından CHP’nin sosyal medya ekibinin İletişim Başkanlığının hemen bir alt sokağında bulunan Mekik Plaza’da bir katın CHP’nin sosyal medyadaki trollerinin oluşturduğu ekibin, sosyal medyadaki gündemlerin belirlendiği mekan olduğu iddia ediliyor. Bir katın tamamen CHP’lilere ait olduğu binada o bölüme kimse alınmıyor. Seçim koordinasyon merkezi gibi işlem yapılan yerde YSK’dan alınan özel bilgiler işlenip kişilerin sosyal medya verileri bulunarak kullanıcılara göre içerik üretilip manipüle edici mesajlar yayınlanıyor.

CHP’nin trol ordusunun Twitter’da seçimlere gölge düşürmek için içerikler üreten yeni trol ağları belirlendi. Seçimlere günler kala sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için üretilen sahte içerikler bu trol ağlarındaki veriler üzerinden üretiliyor.