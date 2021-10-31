Trafikte halay pahalıya patladı
İstanbul Beyoğlu'nda, yolun bir şeridini kapattıkları ve yüksek sesli müzik eşliğinde halay çektikleri tespit edilen kişilere para cezası kesildi.
Gündem 31.10.2021, 11:34 31.10.2021, 11:41
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir grubun çevreye rahatsızlık verdiği ve trafiği aksattığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden motosikletli trafik ekipleri, sağ şeridi kapatan ve otomobilden çalınan yüksek sesli müzik eşliğinde halay çeken gruba işlem yaparak trafik akışını normale döndürdü.
İki otomobilin sürücüsüne "Hatalı park", "Görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak" ve "Yüksek sesli müzik" suçlarından toplam 2 bin 408 lira para cezası kesildi.
Ayrıca, aynı bulvar üzerinde park yasağına uymayan 122 araca da toplamda 17 bin 568 lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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