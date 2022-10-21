Trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve korumasıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.
Gündem 21.10.2022, 11:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve korumasıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, "Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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