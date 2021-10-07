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Trabzon Havalimanı'nda panik: Bomba ihbarı yapılan uçak acil iniş yaptı

Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak iç.in bomba ihbarı yapıldı. Uçak Trabzon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Gündem 07.10.2021, 12:30 07.10.2021, 13:05
Trabzon Havalimanı'nda panik: Bomba ihbarı yapılan uçak acil iniş yaptı

Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanı uçuşa kapatıldı.

Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray'den geçirilerek kontrol edildi.

Havalimanına gelen bomba imha uzmanları, köpeklerle arama yaptı.

#trabzon havalimanı #cezire hava yolları #bomba ihbarı
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