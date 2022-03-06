"Torundan dedeye vefa yürüyüşü"

Saffet Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul Esenyurt'tan yola çıktı.

Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 4 gün süren yolculuğun ardından Tekirdağ'a ulaştı.

Gümüş'ü Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin karşıladı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da Gümüş'e çay ikram etti.

"Torundan dedeye vefa yürüyüşünün dördüncü yılı"

Vatandaşların gösterdiği ilginin kendisini memnun ettiğini belirten Gümüş, milli birlik ve beraberliğe dikkati çekmek amacıyla yürüdüğünü söyledi:

"Bu, torundan dedeye vefa yürüyüşünün dördüncü yılı. Dört yıldır yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. 4 gün önce Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'dan almış olduğum bu al bayrağı nasip olursa 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şehitler adına iletmeye çalışacağız."