Torba kanun TBMM'ye sunuldu

AK Parti, ekonomi alanında milyonları ilgilendiren teklifleri parça parça Meclis gündemine sundu. Üçe bölünmesi beklenen torba teklif ile kur korumalı mevduat sisteminin süresi uzatılacak, KYK kredilerinde sadece alınan ana para ödenecek. Yurtlar Kurumu borçlarının faizi sinilecek. Asgari ücretli için ise koruma kalkanı getirilecek.

Ekonomi alanında vatandaşı ilgilendiren torba teklifi TBMM'ye sunuldu. Torba teklifle dar gelirli vatandaşları rahatlatacak düzenlemeler yapılacak.

Torba yasada, yoksul, engelli ve muhtaç vatandaşlara öncelik tanınacak. Gelirin asgari ücretin üçte birinin altına düşmemesi için koruma desteği programı getirilecek.

Asgari ücretin üçte birinden az geliri olan vatandaşlara bağlanan sosyal yardımın hesaplanmasında aile üyelerinden birinin aldığı nafaka hariç tutulacak.

Hükümet, torba yasa teklifini salı günü MHP'ye sundu. Üç parça halinde Meclis gündemine getirilmesi planlanan yasa teklifinin 40 maddelik ilk kısmı ekonomik düzenlemeleri içeriyor.

KYK borçlarına düzenleme

KYK kredi borçlarına ait enflasyon farkları silinecek. Sadece alınan kredi geri ödenecek. İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmı, gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

İşverenlerin çalışanlarına yemek yardımını nakdi vermesi sağlanacak. İhracatı 500 bin doların üzerinde olan firma temsilcilerine düzenlemeyle iki yeşil pasaport verilecek.

Kur Korumalı Mevduat uzatılacak

Düzenleme ile kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

5 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesi sağlanacak.

Öte yandan yurt dışı çıkış harcını 150 TL'den 300 TL'ye yükselten madde torbadan çıkartıldı.

Yurt dışı çıkış harçlarının bedeli 150 tl olarak kalacak.