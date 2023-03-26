Toplumu bölen diziden skandal bir sahne daha

Türkiye'de seçim ve siyasi atmosfer nedeniyle yaşanan kutuplaşma tartışmalarına bir katkı da Show TV'de yayınlanan diziden geldi. Yayınlandığı günden itibaren Müslümanları kutuplaştırıcı, ötekileştirici göstermeye çalışan "Kızılcık Şerbeti" isimli dizi Ramazan ayında da rahat durmadı. Dizi, içki üzerinden Müslümanlara yönelik yeni bir algı oluşturmaya çalıştı.

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yayınlanan son bölümünde Kıvılcım, Ömer'in arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğine çıktı. Yan masada içki içilen bir mekanda oturan Ömer'in erkek arkadaşı "Biz buraya iftar gelmişiz sizin bu yaptığınız yakışıyor mu? Biz burada oruç açıyoruz siz orada içki servisi yapıyorsunuz. Turist dahi olsa burada alkol yok diyeceksiniz. Biraz saygı ya" diyerek tepki gösteriyor.

Aynı masada oturan Kıvılcım ise "Yan masada içki içilmesi niye bu kadar rahatsız etti? İsteyen içki içsin isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İstanbul turist akınına uğrayan bir yer" yanıtını veriyor.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'İçki' sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti

Daha önce RTÜK tarafından ceza alan dizideki sahne de gelen tepkilerin ardından Twitter'da gündem oldu. Bir kısım kullanıcı dizideki sahnenin çok yerinde olduğunu belirterek "Herkes istediği gibi yaşar" derken bir kısım da diziyi kınadıklarını söyleyen kullanıcılar, RTÜK'e de çağrı yaptı.

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri yaptırıma uğradı.

Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle Üst Kurul, Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.