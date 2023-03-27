Toplanan imza sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza sınırını sadece iki kişi geçebildi. Doğu Perinçek ve Ahmet Özal'ın kaç imza toplayabildiği en çok merak edilen konuydu.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı.
YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.
Adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Cumhurbaşkanı Adayı oldu.
YSK verilerine göre; toplamda 332 bin 139 seçmen ilçe Seçim kurullarına giderek oy verdi.
YSK'dan alınan bilgiye göre adayların süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:
Muharrem İnce: 114 bin 661
Sinan Oğan: 111 bin 508
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)
Doğu Perinçek: 27 bin 061
Yakup Türkal: 3 bin 137
Erkan Trükten: 2 bin 589
Tevfik Ahmet Özal: 1544
İrfan Uzun: 1263
Halil Murat Ünver: 538
Hilmi Özden: 478
Davut Turan: 122
YARIN GEÇİCİ ADAY LİSTESİ DUYURULACAK
YSK, yarın geçici aday listesini duyuracak. Gelen itirazlar değerlendirildikten sonra 31 Mart’ta kesin aday listesi duyurulacak. 1 Nisan’da ise adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilişi olacak.
PUSULADA SIRALAMA NASIL OLACAK?
YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması şöyle:
Süreç içerisinde yoğun çalışma ortamında bulunan personelimize teşekkür ediyorum. Bu sürecin Türk devleti ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda seçimlerde adayların alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğu tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Yarından itibaren süreç resmi olarak başlamış olacaktır.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|27
|57
|2. Eyüpspor
|27
|53
|3. Rizespor
|26
|49
|4. Sakaryaspor
|27
|49
|5. Pendikspor
|26
|47
|6. Keçiörengücü
|27
|47
|7. Bodrumspor
|27
|42
|8. Manisa FK
|26
|42
|9. Boluspor
|26
|41
|10. Bandırmaspor
|26
|40
|11. Göztepe
|26
|38
|12. Tuzlaspor
|27
|28
|13. Erzurumspor
|26
|25
|14. Altay
|27
|25
|15. Adanaspor
|27
|25
|16. Altınordu
|26
|20
|17. Gençlerbirliği
|26
|18
|18. Denizlispor
|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|27
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13