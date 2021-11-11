TOKİ tarafından 50 bin konut yapılacak
Kentsel dönüşüm yapıları giderek hızlanıyor.Konut yapımı ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarında TOKİ 2022'de 50 bin sosyal konutluk projeyi hayata geçirecek.
TOKİ tarafından, 2003'ten beri 1 milyon 52 bin 152 konut inşa edilirken, Sosyal Konut Programı kapsamında 2022'de 50 bin konut daha yapılacak.
Daha önce 59 ilde 276 riskli alan, 38 ilde 175 kentsel dönüşüm ve geliştirme alanı ve 11 ilde 17 yenileme alanı ilan edilirken, 56 ilde 52 bin hektarlık bölge rezerv yapı alanı olarak belirlenmişti. Yeni yılda tüm kentsel dönüşüm çalışmaları, il ve ilçe bazında özel olarak yürütülecek. Bunun için il ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik bütünleşme ve altyapı durumunu, finansman modellerini içeren kentsel dönüşüm stratejileri dikkate alınacak.
İSTANBUL MERCEK ALTINA ALINACAK
Çalışmalar kapsamında, belirlenecek 15 il için Kentsel Dönüşüm Stratejileri hazırlanacak. Hazırlanan stratejiler doğrultusunda risk ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak önceliklendirme de yapılacak. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, özellikle İstanbul'u mercek altına alacak.
İstanbul'da mevcut yapılar dikkate alınarak kentsel dirençliliğin artırılması amacıyla altyapı sistemlerinde afet risk önceliklendirme çalışması yapılacak ve ihtiyaç duyulan alanlar yenilenecek. Kentsel dönüşümde şehirlerin tarihsel yapısı ön planda tutulacak.
5 İLİN DİJİTAL MODELİ
Yapılara ilişkin bir diğer çalışma da haritacılık alanında olacak. Ulusal harita üretimi için baz alınacak olan kentsel alanlardaki konum hassasiyet yapısı yenilenecek. İhtiyaç duyulan yüksek hassasiyetli harita verisi üretilecek. Çok boyutlu harita üretimi de tamamlanacak. Bu yıl görüntü alımları tamamlanan Adıyaman, Bingöl, Muş, Tunceli ve İstanbul'daki kent alanlarının sayısal arazi modeli ve dijital şehir modelleri yapılacak.
Kaynak : Türkiye
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|11
|10
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|12
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