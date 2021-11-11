banner38

TOKİ tarafından 50 bin konut yapılacak

Kentsel dönüşüm yapıları giderek hızlanıyor.Konut yapımı ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarında TOKİ 2022'de 50 bin sosyal konutluk projeyi hayata geçirecek.

Gündem 11.11.2021, 11:01
TOKİ tarafından 50 bin konut yapılacak

TOKİ tarafından, 2003'ten beri 1 milyon 52 bin 152 konut inşa edilirken, Sosyal Konut Programı kapsamında 2022'de 50 bin konut daha yapılacak.

Daha önce 59 ilde 276 riskli alan, 38 ilde 175 kentsel dönüşüm ve geliştirme alanı ve 11 ilde 17 yenileme alanı ilan edilirken, 56 ilde 52 bin hektarlık bölge rezerv yapı alanı olarak belirlenmişti. Yeni yılda tüm kentsel dönüşüm çalışmaları, il ve ilçe bazında özel olarak yürütülecek. Bunun için il ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik bütünleşme ve altyapı durumunu, finansman modellerini içeren kentsel dönüşüm stratejileri dikkate alınacak.

İSTANBUL MERCEK ALTINA ALINACAK

Çalışmalar kapsamında, belirlenecek 15 il için Kentsel Dönüşüm Stratejileri hazırlanacak. Hazırlanan stratejiler doğrultusunda risk ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak önceliklendirme de yapılacak. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, özellikle İstanbul'u mercek altına alacak.

İstanbul'da mevcut yapılar dikkate alınarak kentsel dirençliliğin artırılması amacıyla altyapı sistemlerinde afet risk önceliklendirme çalışması yapılacak ve ihtiyaç duyulan alanlar yenilenecek. Kentsel dönüşümde şehirlerin tarihsel yapısı ön planda tutulacak.

5 İLİN DİJİTAL MODELİ

Yapılara ilişkin bir diğer çalışma da haritacılık alanında olacak. Ulusal harita üretimi için baz alınacak olan kentsel alanlardaki konum hassasiyet yapısı yenilenecek. İhtiyaç duyulan yüksek hassasiyetli harita verisi üretilecek. Çok boyutlu harita üretimi de tamamlanacak. Bu yıl görüntü alımları tamamlanan Adıyaman, Bingöl, Muş, Tunceli ve İstanbul'daki kent alanlarının sayısal arazi modeli ve dijital şehir modelleri yapılacak.

Kaynak : Türkiye

#kentsel dönüşüm #toki
Yorumlar (0)
11
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6