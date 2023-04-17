TOKİ kura sonuçlarını yayınladı

TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamındaki kura çekilişleri takvim doğrultusunda devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Tuzla kura çekilişi ardından Avrupa Yakası'ndaki konutların kurası da tamamlandı.

TOKİ'nin Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edeceği 28.340 konutun hak sahibi resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.



TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu. Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için toplamda 738 bin 991 adet başvuru alınmıştı.

Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için gerçekleştirilen kuranın tamamlanmasıyla TOKİ İlk Evim kampanyasında İstanbul etabı da sona erdi.

Belirlenen takvime göre, 2 gün erken tamamlanan TOKİ İstanbul kurasının sonuçları resmi internet adresi üzerinden de paylaşıldı.

TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.