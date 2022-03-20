Tokat'ta sanayi yatırımları artıyor
Tokat Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 fabrika için yer tahsisi yapıldı. Bölgede faaliyet gösteren 20 firmayla istihdam oranı yüzde 27 arttı.
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki organize sanayi bölgesinde 10 fabrika için yer tahsis edildi. Yeni fabrikalar ile istihdam yüzde 27 arttı.
Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilen personelin büyük bir bölümü tekstil fabrikalarında çalışıyor. Sadece tekstil fabrikalarında çalışan personel sayısı 5 binin üzerinde.
Bölgede 26 fabrika bulunuyor
Bölgede yüzde yüz ihracat mantığıyla çalışan 20 firmanın bulunduğunu söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl şöyle devam etti:
"Gıda, tekstil, dokuma ve iplik fabrikası anlamında çok ciddi yatırımlarımız var. Bundan sonra da ikinci etabının parselasyonunu bitirip inşallah yeni fabrikalara yer açıp Erbaa'daki organize sanayinin büyümesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız."
Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 26 fabrika ihracata katkı sunuyor. Organize sanayi bölgesinde istihdamın ve üretimin arttırılması hedefleniyor.
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