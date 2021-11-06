Tokat'ta yaşayan yaşlı kadın ördüğü yün çorapları askerlere verdi
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki kadın, ördüğü yün çorapları askerlere teslim etti.
Gündem 06.11.2021, 19:42
İlçeye bağlı Köklüce köyünde yaşayan Ayşe Çakan, 112 Çağrı Merkezini arayarak Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görevli askerler için 43 çift yün çorap ördüğünü, bunları teslim etmek istediğini söyledi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Çakan'ı evinde ziyaret etti. Çakan, ördüğü yün çorapları askerlere teslim etti.
Çakan, "Yetim ve öksüz büyüdüm. Bir hayır yapacağım diye vadettim. Elimden geldiğini yapacağım. Allah sizlere güç kuvvet versin. Allah sizi korusun." dedi.
Askerler de komandoların yakın zamanda Suriye'de görev alacağını belirterek Çakan'ın elini öperek teşekkür etti.
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|12
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Başakşehir
|12
|18
|9. Karagümrük
|11
|18
|10. Altay
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Antalyaspor
|12
|15
|13. Kayserispor
|11
|14
|14. Sivasspor
|12
|13
|15. Adana Demirspor
|11
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Kasımpaşa
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Bursaspor
|10
|14
|11. Gençlerbirliği
|10
|14
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Manisa FK
|12
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
|22
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|11
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Southampton
|11
|14
|13. Brentford
|10
|12
|14. Crystal Palace
|10
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Espanyol
|13
|17
|10. Barcelona
|11
|16
|11. Valencia
|12
|16
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Cádiz
|13
|12
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Granada
|12
|11
|17. Elche
|12
|10
|18. Deportivo Alaves
|11
|10
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6