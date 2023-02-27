Tokat'ta ahşap ev yangınında 3 kişi yaşamını yitirdi
Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Gündem 27.02.2023, 11:54
Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, bekar evi olarak kullanıldığı belirtilen evde Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan hayatını kaybetti.
Yaralanan Tarık Canpolat, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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