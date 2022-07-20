Togg'la İstanbul'da 'yüz yüze' görüşme

Togg'un Twitter hesabından kısa süre önce "Yüz yüze mi görüşsek?" şeklinde bir paylaşım yapılmıştı. Daha sonra da bugüne işaret eden bir paylaşım daha yapılmıştı.

Bu paylaşımların ardından Togg'un Sedan modeli, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı.

Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022’de dünya marka lansmanını gerçekleştirmişti.