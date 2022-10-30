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Togg'da torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu ortaya çıktı

İlk Togg'un banttan indirilmesiyle birlikte milyonların merak ettiği akıllı cihazın teknik özelliklerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu sorusu da cevabını buldu.

Gündem 30.10.2022, 15:52 30.10.2022, 15:55
Togg'da torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu ortaya çıktı

Togg'un ilk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direksiyona geçmesiyle banttan indi.

2017 yılından bu yana devam eden Togg serüveninde üretimin başlamasına saatler kala otomobile ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Togg’un dış görünüşünün yanında içindeki detaylar da merak ediliyor.

TORPİDODA AHŞAP DETAYLAR

Togg’un bugün ortaya çıkan görüntülerinde torpidonun bir kısmının bej renk deriden yapıldığı ve bir kısmında da lüks otomobillerde kullanılan ahşabın yer aldığı görüldü.

BOYDAN BOYA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRANLAR

Konsolda boydan boya yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanıldı. Ayrıca kolçağın hemen önünde multimedya donatısı da yer alıyor.

VİTES KOLÇAKTAN AYARLANIYOR
 

Kolçak üzerinden otomobilin vitesi ayarlanırken yönlendirici tuşla da multimedya dokunmatik harici olarak da kontrol edilebiliyor. Kolçak kısmında elektrikli park freni tuşu da yer alıyor.
Otomobilin içinde bej renk hakim olurken havalandırma difüzörlerinde krom kullanılmış. Koltuklar, tavan, kapı pandizotları bej renkten oluşuyor ve otomobilin içinde ferahlık yaratıyor.

MERAK EDİLİYORDU, KAMERA ORTAYA ÇIKTI

Deri direksiyondaki tuşlar dokunmatik olarak tasarlanırken torpidoda en çok merak edilen parça olan KAMERA ve sensörler bulunuyor. Bu kamera ve sensör verileri kaydederek güvenli sürüşe destek oluyor. Sensörler yorgunluk algılayıcı olarak da çalışıyor. Ayrıca cam tavanın kumanda edildiği yerde de gizlenebilen bir kamera ile aracın içi de kayıt altına alınabiliyor.

SPOR PEDALLAR

Pedallar spor görünümlü ve alüminyumdan imal edilmiş, kapı eşiklerinde de krom üzerine Togg yazısı yazılmış.

SES SİSTEMİ ÜST SINIR

Ses sistemine gelindiğinde ise üst sınıf otomobillerde kullanılan Meridian marka hoparlörler bulunuyor. Torpido üzerinde de merkeze yerleştirilen midrange ile ses kalitesi daha da etkin hale geliyor. Böylece otomobilin içinde kaliteli müzik dinleme imkanına sahip olunuyor.

235/50/19 boyutlarındaki jant ve lastik kombinasyonu otomobilde bulunuyor. 5 kol jant göbeği ile bijonlar gizlenirken jantlardaki lale figürleri de dikkatlerden kaçmadı.
Togg'un logosuyla sadece Togg'a özel üretilen amortisör, helezon Yay sistemi, amortisör üst bilye ve takozunun görsellerini Bakan Varank paylaştı.

Otomobilin sarsıntı ve darbe emilimini sağlayan süspansiyon sistemi ile daha konforlu seyahat gerçekleşiyor. Gazlı veya yağlı olarak üretilen amortisörler konforu artırıcı en büyük etkenlerden birisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca otomobilin sert darbeleri emmesine de imkan sağlayan süspansiyon sistemi yol tutuşu açısından da önem arz ediyor.

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