Togg'a özel posta pulu

PTT'den Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.

Kurum, markanın ilk yerli otomobili T10X için özel pullar oluşturuldu. Aynı seride, Türkiye'nin ilk otomobil girişimi olan Devrim için de özel tasarım oluşturuldu.

Bugün itibarıyla piyasaya sürülen pullar, posta gönderimlerinde kullanılabilecek.

PTT'nin Togg ile ilgili bir diğer girişimi de özel bir mektup zarfı oldu. Üzerinde hem ilk yerli otomobil Devrim hem de T10X'in görüntüsü bulunan zarf, özellikle de koleksiyoncuların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

"Anma Pulu" kategorisinde yer alan pullar, PTT tarafından oluşturulan "filateli.gov.tr" adresi üzerinden satışa sunuldu. 100 bin adet basılan pullar, 20 TL karşılığında satın alınabilecek.

Hazırlanan ilk gün zarfları ise 2.000 adet üretilecek. Tanesi 30 TL olan zarflar, tıpkı pullar gibi "filateli.gov.tr" üzerinden satın alınabilecek.