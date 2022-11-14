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"Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz. Çünkü emin olun bizde en iyisini yapabilecek yürek de var, zeka da var, kabiliyet de var." şeklinde konuştu.

Gündem 14.11.2022, 23:01
"Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz"

Varank, Türkiye Maarif Vakfı Brüksel Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin Bakan Varank, "Ülkemizde vuku bulan elim terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Varank, "İçimiz buruk, canımız yanıyor. Ama şunu tekrar ifade etmek istiyorum, Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim almaya çalışanlar asla başarıya ulaşamayacaklar. Ülkemizde ve komşu coğrafyamızda tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile teknoloji ve inovasyon alanındaki iş birliğini derinleştirmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Brüksel'e geldiklerini anlatan Varank, Belçika ile Türkiye arasında 60 yıl önce imzalanan göç anlaşmasıyla kömür ocaklarından başlayan hikayenin bugün bambaşka bir boyuta ulaştığına işaret etti.

Varank, "Alın teri akıtacak emekçiler olarak ayak bastığınız bu ülkeye; artık başarılı öğretmenler, doktorlar, avukatlar, işverenler, siyasetçiler olarak hizmet ettiğinizi görüyorum. Emin olun karşımızdaki bu tablodan büyük kıvanç duyuyoruz. Bize yakışan; bir yandan kendi kültürümüzü ve değerlerimizi muhafaza ederken diğer yandan yaşadığımız toplumlara anlamlı katkılar sunmaktır." diye konuştu.

Avrupa"nın kalbi olan Brüksel'de Maarif Vakfı'nın eğitim merkezinin açılışını yapıyor olmayı çok anlamlı bulduğuna dikkati çeken Varank, Türkiye Maarif Vakfı'nın 2016 yılında kurulduğunu okul öncesinden yükseköğretime kadar her yaştan öğrenciye hizmet veren ve kar amacı gütmeyen bir kurum olduğunu vurguladı.

Bakan Varank, "Vakfımız bugüne kadar 105 ülkeyle resmi temas kurdu. 51 ülkede ise tam anlamıyla faaliyete geçmiş durumda. 50 bini aşkın öğrenci, vakfa ait 440 eğitim merkezi ve 39 yurttan istifade ediyor. Ayrıca etüt merkezleri, kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri de verilen hizmetlerin bir parçası." dedi.

"Elbette bu işler yalnızca binalar kurarak, altyapı imkanları sunarak olmuyor. Vakfımız öğrencilere eğitim amaçlı burs ve nakdi destekler de sağlıyor. Sayısız sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar düzenliyor, bilimsel çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor." diyen Varank, Maarif Vakfı'nın bütün hizmetlerini yerine getirirken güvenden, evrensellikten, şeffaflıktan, iyilikte ısrardan ve eğitimde kuşatıcılıktan asla taviz vermediğini anlattı.

Varank, Maarif Vakfı'nın amacının insanlığın barış ve huzuru için nesiller yetiştirmek olduğuna işaret ederek, bu amaca yönelik yürütülen bütün faaliyetlerde birinci önceliğin evrensel değerlerle birlikte yerel değerlere de en yüksek saygıyı göstermek olduğunu belirtti.

Maarif Vakfı'nın Gent şehrinde de 130'u aşkın öğrenciye hizmet veren bir merkezi bulunduğunu hatırlatan Varank, "İşte bu açılışla birlikte Belçika'nın ikinci, Türkiye Maarif Vakfı'nın da 441'inci eğitim merkezini Brüksel'de açmış oluyoruz. Bu merkez aynı zamanda buradaki soydaşlarımız için her geçen gün derinleşen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da önemli bir kazanımdır." diye konuştu.

Bakan Varank, "Şüphesiz ki burası, evlatlarımızın iyi okullardan mezun olmasına çok dilli eğitim almasına eşit vatandaşlar olarak iş hayatının her alanında bulunmasına ciddi katkılarda bulunacak." ifadesini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Belçika Temsilcisi Zeynep Bilgin Eraslan'ın girişkenliğinin de farkında olduklarını vurgulayan Varank, "Burada en iyi hizmetin verilmesi için ne gerekiyorsa yapacağına eminim." dedi.

Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atılacak her türlü adımda, en büyük destekçilerinizden biri olacağımı da bilmenizi isterim." şeklinde konuştu.

Artık eskisinden çok daha güçlü, çok daha etkin bir Türkiye olduğunu vurgulayan Varank, "Vatandaşına, soydaşına dünyanın hangi noktasında olursa olsun el uzatan, kulak kesilen, değer veren bir Türkiye var." ifadesini kullandı.

"Ben de yıllarca gurbette eğitim görmüş, çalışmış bir kardeşinizim. O zamanları hiç unutmuyorum; bir sorun bir problem yaşadığımızda diplomatik temsilciliklerimize ulaşabilmek için kılı kırk yarardık." diyen Varank, artık diplomatların sahada olduğunu, vatandaşlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile iç içe olduğunu belirtti.

Dünya başkentlerinde Türk markaları

Bakan Varank, "Bugün dünya başkentlerinin sokaklarında Türk markalarını görüyorsunuz. Bugün Avrupa gazetelerinin manşetlerinde Türk girişimlerini okuyorsunuz. Bundan sonra denizlere baktığınızda Türk malı gemileri göreceksiniz. Havaya baktığınızda Türk malı insansız hava araçlarını göreceksiniz. Karaya baktığınızda Türk malı otomobilleri göreceksiniz. Doğuştan elektrikli, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u göreceksiniz." dedi.

"Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz. Çünkü emin olun bizde en iyisini yapabilecek yürek de var, zeka da var, kabiliyet de var." diyen Varank, başarı hikayelerine daha nicelerini hep birlikte ekleyeceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise yaptığı konuşmada, "Gerçekten bugün Türkiye Maarif Vakfı'yla gurur duyuyoruz." dedi.

Maarif Vakfı'nın Belçika'daki vatandaşlar ve Belçika Türk toplumunun anadil ihtiyacının karşılanmasında hem Brüksel'de hem Gent'te önemli çalışmalar yapacağına işaret eden Kaymakcı, "Biz de kendilerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil de "Avrupa'daki Türk gençlerinin eğitim hayatlarında kendilerine destek olabilmek için başladığımız bu yolda Brüksel önemli bir adım olacak. Faaliyetlerimiz başladı ama bu açılışla birlikte daha da güçlenerek devam edeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, konuşmasının ardından Maarif Vakfı Brüksel Eğitim Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Merkezi gezen Varank, vatandaşlarla görüştükten sonra STK temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Açılışta, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi olarak atanan Bekir Uysal ve Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Belçika'da faaliyet gösteren çok sayıda STK temsilcisi yer aldı.

Bakan Varank, açılış sonrasında AB Komisyonu İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel'in kendi onuruna verdiği çalışma yemeğine katıldı.

Öte yandan Bakan Varank, Brüksel temasları kapsamında 15 Kasım'da Komisyon binasında yapılacak Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'na katılacak.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager'le de ikili görüşme gerçekleştirecek Varank, merkezi Leuven şehrinde bulunan nanoelektronik ve dijital teknolojiler alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge kuruluşu IMEC'i ziyaret edecek ve Digital Europe Platformu ile çalışma yemeğine katılacak.

Kaynak: AA
#Mustafa Varank #TOGG #belçika
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