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Togg fabrikasını inceleyen Almanlar hayran kaldı

Togg fabrikasını gezerek incelemelerde bulunan Almanlar, "Bu kadar kısa sürede nasıl başardınız" sorusunu soramadan edemedi.

Gündem 14.06.2023, 10:52 14.06.2023, 10:54
Togg fabrikasını inceleyen Almanlar hayran kaldı

Dünyanın en büyük otomotiv devlerine ev sahipliği yapan Almanya’dan gelen 15 kişilik gazeteci grubu, gezdiği Togg’un Gemlik Kampüsü’ne hayran kaldı. Alman gazetecilerin ilk sorusu “Bu kadar kısa sürede nasıl başardınız?” oldu. Gazeteciler, gelecek yıl Avrupa’ya ihracatı başlayacak Togg T10X’i de test etti.

Yıllık ortalama 5 milyona yakın araç üreten ve 200 milyar dolarlık otomotiv ticari hacmine sahip olan dünyanın en büyük endüstri devi Almanya’dan 15 gazeteci Togg’un Gemlik Kampüsü’nü adım adım gezdi. Tüm üretim birimlerini inceleyen Alman gazeteciler şaşkınlıkla karşılarken, test sürüşü gerçekleştirerek 2024’te Avrupa’ya ihracatına başlanacak T10X için Togg CEO’su Gürcan Karakaş’a sorular yöneltti.

Togg’un çıkış ve üretim sürecini başından bu yana takip eden Alman gazeteciler, adım adım gezdikleri yerli ve milli otomobilin tesisinde gördükleri karşısında hayrete düştü. Bu kadar kısa süre içerisinde hızlı yol alındığını ifade eden Alman gazeteciler ‘Nasıl başardınız?’ sorusunu sordu. Tüm bunun yanında test sürüşü de gerçekleştiren Alman gazeteciler Togg T10X’in teknolojisini beğenerek tam not verdi. Alman basın mensupları 2024’te Avrupa’ya ihracatı başlayacak Togg T10X’le ilgili merak ettikleri tüm soruların cevabını CEO Gürcan Karakaş’tan aldı. Togg’un Gebze Bilişim Vadisi ve Gemlik Fabrikası’nın yanı sıra Stuttgart’ta da bir Ar-Ge Merkezi bulunuyor.

HANDELSBLATT: TOGG TÜRK TESLA’SI

Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt 2020’de yayınladığı Togg haberinde yerli ve milli otomobil için ‘Türk Tesla’sı’ yakıştırması yapmıştı. Alman Handelsblatt Togg'un, elektrikli otomobil ekosistemi oluşturarak Türkiye’nin ulusal ürün yelpazesine otomobilin de ekleneceği belirten bir yazı yayınlamıştı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin birkaç yıldır bağımsız bir sanayi politikası izlediğine vurgu yapılarak, "Türk şirketleri, Türk Silahlı Kuvvetleri için araç gereçlerin büyük bir bölümünü üretiyor. Kovid-19 yoğun bakım hastaları için ventilatörler, LED ekranlar, buzdolapları ve gemiler büyük ölçüde yerli olarak üretiliyor. Ulusal ürün yelpazesinde daha önce bir otomobil eksikti" denildi. 3 yıl önce yayınlanana haberde, Togg’un fiyatıyla Alman otomobil pazarında da rekabetçi olmasının beklendiği vurgulanmıştı.

ALMAN ZDF: PAZARI FETHETMEK İSTİYORLAR

Yerli otomobil Togg'la ilgili diğer bir haber yayınlayan Alman kanalı ise 2021’de ZDF olmuştu. Alman devlet televizyonu ZDF’den Jörg Hendrik Brase, Türkiye'nin iddialı bir hedefin peşinde olduğunu belirtmişti. ZDF, "Türkiye'nin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var. Türkiye bir otomotiv ihracat merkezi. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i yurt dışına teslim ediliyor. Pek çok iyi eğitimli uzmana sahipler. Konumsal avantajlarını kullanmak istiyorlar" ifadelerine yer vermişti. Brase haberinde Togg’un uluslararası pazarları fethetmek istediğini de vurgulamıştı. Togg’u Sedan konseptinin de sergilendiği Las Vegas şehrindeki CES Fuarı'ın ardından Alman medyası Focus da Togg'a yönelik övgü dolu bir yazı yayımlanmıştı. Alman Focus Togg için , “Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil endüstrisini kendi markasıyla taçlandırmak için her şeyi yapıyor” yorumunu yapmıştı.

#TOGG
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