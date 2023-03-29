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Togg çekilişi bugün gerçekleşiyor

Togg ön sipariş başvurusunda bulunan 177 bin kişi bugün kuraya katılıyor. Çekiliş sonunda 20 bin asil ve 20 bin yedek belirlenecek.

Gündem 29.03.2023, 08:49
Togg çekilişi bugün gerçekleşiyor

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg için nefesler tutuldu. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 20 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci bugün başlıyor.

Ön sipariş sayısı 177 bin 467 olan Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "177 bin 467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda" ifadeleri kullanıldı.

Noter huzurunda ve dijital olarak yapılacak kura çekilişi "http://youtube. com/@Togg" adresinden takip edilecek. Asıl ve yedek listeye giren kullanıcılar cihazlarını almayı bekledikleri süre kadar ilave garanti ve bekledikleri her ay için Trugo'dan 85 kWs(*) enerji dolum hakkı kazanacak.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satışların ne kadar sürede gerçekleştiğine ilişkin bilgi vererek "İçten teşekkürlerimizle. Mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz" dedi.

20 BİN KİŞİ İÇİN YEDEK LİSTE

Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler Ocak 2024 itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Bu siparişi verenler, Haziran 2024'e kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

#TOGG
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