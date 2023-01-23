Togg bize üniversite oldu: Yerli yedek parçacılar dünyada Türkiye’nin Otomobili’yle büyüyecek

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 31 milyar dolarlık otomotiv ihracatının 12 milyar dolarını gerçekleştiren yerli yedek parça sanayisi hedefini 50 milyar dolara yükseltti. 2022’nin performansını değerlendiren ve gelecek hedeflerini paylaşan yedek parça ve hizmetlerinin çatı kuruluşu Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Togg’a dair önemli açıklamalarda bulundu.

TOGG’UN EKRANINI YAPAN VESTEL 100 YILLIK FİRMAYA PARÇA SATIYOR

Türkiye’nin Otomobili Togg’da amacın araç üretmek değil otomotiv sanayisini tamamıyla dönüştürmek olduğunu belirten OSS Başkan Yardımcısı Anıl Yücetürk, “Togg neden önemli, Togg araç üretimi için önemli değil. Togg, tedarik sanayisinin aslında üniversitesi. Bu üniversiteden alacağımız bilgilerle tedarik sanayisini, buradaki üreticileri, yurt dışındaki işlere hazırlayacağız. Togg’da yerli üreticilerden herkes bir şey koydu ve en sonunda o yapılar bir araca doğru gitmeye başladı. Vestel’in göstergesini yapması aslında bir bakıma buzdolaplarında, çamaşır makinelerinde gördüğümüz ön göstergeden ortaya çıktı ve oraya gitti. Vestel yurtdışına da bunu satmaya başladı. 100 senelik bir araç üreticisi bir firmaya parça vermeye başladı” şeklinde konuştu.

YATIRIMCILAR SINIRA DAYANDI

247 üyesi ve 75 bin kişilik istihdamıyla OSS’nin hedeflerinin yüksek olduğunu belirten OSS Başkanı Ziya Özalp, “Türkiye’de yedek parça ve satış sonrası hizmetlerde 5 milyar dolarlık bir pazar var. Biz bunun üyelerimizle yüzde 80’ini kapsıyoruz. Pandeminin ardından sektörümüzün önemi daha da ortaya çıktı. Yabancı yatırımcılar, Türkiye’yi Ortadoğu’nun üssü gibi görüyor ve buradan idare ediyorlar. Bu anlamda Çin’in alternatifi olmanın yanı sıra yatırım yapmak için sınırımıza dayandılar. Bulgaristan ve Yunanistan’a kadar geldiler. Türkiye’ye girmek için hazırda bekliyorlar” açıklamasını yaptı.

50 MİLYAR $ İHRACATA HAZIRIZ

Tedarik sanayii olarak 50 milyar dolarlık bir ihracat yapabilmelerinin mümkün olduğunu söyleyen Ziya Özalp, “Sadece dünyaya yedek parça satarak bu mümkün. Bunun için de açıkça söylemek gerekirse herhangi bir kamusal destek farklı destekten daha çok sadece gerçekten sektörün genel anlamdaki birlikteliğini sağlamak gerekiyor. Burada STK’ların çok önemli bir rolü var. Otomotiv sektöründe sadece tedarik sanayiinin 12 milyar dolardan 50 milyar dolara gelmesiyle ilgili formülleri tüm kamu kuruluşlarına tüm STK’lara sunumlarımızla aktarmak için hazırız. Özellikle bu noktada yatırım yapacak hem ulusal firmalarımız hem de uluslararası firmalarımızla da görüşmeler halindeyiz. Kapsadığımız ülkelerdeki 300 milyon araca yedek parça üretecek bilgi birikimi ve tecrübesi olan başka bir ülke yok” dedi.

MADE IN TÜRKİYE ALGISI ALMAN ÜRETİCİYİ SOLLADI

Türkiye’de üretilen otomotiv parçalarının yabancı firmaların lisansıyla üretildiğine ve kendi markamız olmadığına vurgu yapan OSS Başkanı Özalp, “Avrupa’da üretim yapan firmaların zaten çoğu Türkiye’de kendi parçalarını üretiyor. Bunun yanında özellikle Kuzey Afrika ülkeleri son dönemde Türkiye üretimi parçalarda istekli durumda. Bu coğrafyada sipariş alma konusunda Alman markalardan daha öndeyiz. Çin’le dünya üzerinde otomotiv parçasında rekabet edemediğimiz hiçbir ürün yok. Yalnızca ABD pazarı yabancı olduğumuz büyük ve güçlü bir pazar” diye konuştu.