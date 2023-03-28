Togg başvuru sayısını duyanlar inanamadı

Togg ön sipariş başvuru işlemleri dün akşam itibariyle sona ermişti.

Başvurunun sona ermesiyle birlikte gözler kaç başvuru yapıldığına çevrilmişti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı.

Çekiliş ise yarın gerçekleştiriliyor.

Yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar kura yöntemi ile belli olacak.

Yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısında artış kararı alınmış(10 binden 20 bine çıkarıldı), kura tarihi ise 1 gün uzatılmıştı.

Başvuru süreci ardından TOGG kura sonuçları için geri sayım başladı.

Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG ön sipariş başvuruları 16-27 Mart tarihleri arasında alındı. Belirlenen tarih aralığında ön ödeme bedelini yatıran vatandaşların ön siparişleri kabul edilecek ve çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

Togg resmi Twitter sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre kura çekimi 29 Mart'ta yapılacak. Ön sipariş sahipleri noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle belli olacak. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Teslimat ne zaman?

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

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